Legge Bilancio: Boccia (Pd), al fianco Cgil Puglia per iniziativa 14 dicembre

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Come anticipato sabato scorso, nel corso dell'assemblea dei circoli del Pd Puglia, "il Partito democratico Puglia aderisce alla manifestazione organizzata dalla Cgil Puglia per il prossimo 14 dicembre. Il governo con questa legge di bilancio schiaccia i più deboli e dimentica il Mezzogiorno, non ha previsto nulla per aumentare i salari messi a dura prova da un'inflazione insostenibile e strizza l'occhio a furbetti ed evasori. Saremo in piazza al fianco della Cgil Puglia e dei lavoratori". Lo dichiara in una nota Francesco Boccia, senatore del Pd e commissario per il Congresso del Pd Puglia. (Com)