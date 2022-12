Veneto: in sede di Consiglio regionale presentata proposta piano strategico logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a palazzo Ferro Fini, in sede di Consiglio regionale del Veneto, è stata presentata la proposta di un piano strategico della logistica del Veneto con l'ottica di fare della Regione un'eccellenza su questo tema. Il piano "è lo strumento all'interno del quale le strutture logistiche, produttive e dei trasporti possano costruire, in un impegno comune e consapevole, la visione condivisa e dinamica del proprio futuro e del proprio posizionamento competitivo, finalizzando le proprie politiche, le proprie scelte di priorità e i propri investimenti per ottimizzarne l'efficacia. In sintesi, il Piano della Logistica è un grande e importante gioco di squadra, condizione essenziale per essere competitivi nei mercati internazionali e rimanere attaccati al treno dello sviluppo; altrimenti, si finisce nella arretratezza e nella povertà, non ci sono alternative, non esiste la decrescita felice - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale veneto, Roberto Ciambetti -. Sono profondamente convinto della necessità di sfruttare il Piano della logistica come straordinario impulso di innovazione e competitività del sistema Paese; un Piano che assume un valore straordinario per chi oggi vuole ricostruire il Paese facendo quadrare il cerchio tra libertà, impresa, solidarietà fra generazioni e democrazia". (Rev)