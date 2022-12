Americhe: vertice Mercosur si conclude tra rinnovate tensioni su dossier apertura commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice dei presidenti del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) si è concluso oggi a Montevideo nel contesto di rinnovate tensioni che vedono contrapposto l'Uruguay ai suoi partner del blocco: l'Argentina, il Brasile e il Paraguay. Al centro delle polemiche è la decisione del governo del presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou di proseguire nella politica di accordi commerciali bilaterali con Paesi e blocchi extra-Mercosur senza l'approvazione degli altri Paesi membri, in particolare l'accordo di libero scambio con Cina e l'adesione al trattato del Partenariato Trans-Pacifico (Tpp-11). Una decisione che, secondo quanto ha affermato durante il vertice il presidente argentino Alberto Fernandez, "rischia di portare ad una rottura del blocco". "Una delle condizioni di un gruppo è rispettare le regole", ha detto oggi il capo dello Stato argentino rivolgendosi direttamente a Lacalle Pou. "Dici che nessuno vuole rompere il Mercosur, ma è quel che fai se non rispetti le regole", ha aggiunto Fernandez, che in occasione del vertice ha assunto la presidenza pro-tempore del blocco per il prossimo semestre. (segue) (Abu)