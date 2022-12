Americhe: vertice Mercosur si conclude tra rinnovate tensioni su dossier apertura commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino ha quindi proposto che lo sforzo principale dei soci del Mercosur sia volto a proporsi al mondo come principale fornitore dei beni che più sono richiesti nell'attuale contesto di crisi globale. "Abbiamo alimenti ed energia (...), abbiamo quello di cui il mondo ha bisogno per superare questa crisi", ha aggiunto. Sempre rivolto al presidente dell'Uruguay, Fernandez ha manifestato il suo disaccordo riguardo la proposta di aprire indiscriminatamente al libero commercio. "Non credo che il mondo sia come lo descrivi tu, caro Lacalle Pou. La pandemia e la guerra dimostrano che la globalizzazione non è equa. Quello che il mondo discute oggi non è il libero commercio, ma come difendersi dagli squilibri", ha detto Fernandez. "Se la soluzione ai nostri problemi è che ognuno faccia accordi per conto suo e il 'si salvi chi può', allora non abbiamo futuro", ha quindi concluso. (segue) (Abu)