Americhe: vertice Mercosur si conclude tra rinnovate tensioni su dossier apertura commerciale (3)

- In precedenza, il presidente Lacalle Pou aveva invitato i suoi colleghi a discutere "con franchezza" tutte le questioni sul tavolo, senza nascondere la presenza di "tensioni". "Certo che ci sono tensioni, quando un Paese concede parte della sua sovranità a un blocco cerca due cose, il bene nazionale e il bene dei partner", aveva detto. "Questo è quello che dobbiamo cercare di fare e il modo di farlo è dicendo chiaramente ciò che si aspetta ognuno dagli altri". "Abbiamo parlato con tutti a livello bilaterale e abbiamo spiegato che la politica estera dell'Uruguay è diretta all'apertura commerciale", aveva aggiunto. "Certo che se lo facciamo in blocco è meglio, ma non siamo disposti a rimanere fermi. Chi rimane fermo, rimane indietro", aveva spiegato Lacalle Pou, insistendo quindi sulla volontà di accelerare la ratifica anche degli accordi già firmati, come quello con l'Unione europea (Ue). "Non possiamo aspettare 25 anni per chiudere un accordo, non è serio e non è credibile", aveva aggiunto, sottolineando che anche i negoziati con la Cina e il Tpp-11 "mirano a stimolare i nostri soci a unirsi a noi". (segue) (Abu)