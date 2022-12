Taiwan: Tsai incontra delegazione Polonia, necessario collaborare per difendere democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isola di Taiwan e la Polonia hanno fatto esperienza del dominio autoritario e dovrebbero collaborare in difesa di democrazia e libertà. Lo ha detto la presidente taiwanese Tsai Ing-wen nell'incontro tenuto oggi con il parlamentare polacco Waldemar Andzel, arrivato lunedì a Taipei per una visita di cinque giorni. Negli ultimi anni le parti hanno rafforzato continuamente la cooperazione, che non è venuta meno neanche durante la pandemia di Covid-19, ha detto Tsai, secondo cui è quanto mai necessario rafforzare l'alleanza tra le democrazie nell'attuale panorama internazionale. La leader di orientamento progressista ha discusso con Andzel anche dell'invasione russa dell'Ucraina, definendo "ammirabile" l'assistenza umanitaria prestata a Kiev da Varsavia durante la guerra. La delegazione guidata da Andzel, presidente del gruppo parlamentare polacco-taiwanese, comprende anche i deputati Violetta Porowska, Jerzy Polaczek, Cezary Grabarczyk, Jarosław Krajewski, Dobromir Sosnierz e Agnieszka Soin. Il gruppo ha in programma anche un incontro con il ministro degli Esteri, Joseph Wu, e diverse visite, tra cui quella al Parco scientifico di Hsinchu e all'Istituto di ricerca taiwanese sui semiconduttori. (Cip)