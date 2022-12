Veneto: Zaia su A22, investimenti da oltre un miliardo di euro nel territorio scaligero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera alla finanza di progetto per la A22, "per un investimento complessivo di 7 miliardi e mezzo di euro, si mette in moto la grande macchina che sosterrà la nascita tra Modena e il Brennero, asse cruciale per il sistema produttivo europeo, del primo Green Corridor d'Europa. Oltre un miliardo e 200 milioni saranno investiti in Veneto, grazie alle opere infrastrutturali già programmate dalla società Autobrennero che produrranno importanti ricadute sull'intero territorio scaligero. Ringrazio il vicepremier Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'impegno e per l'accelerazione che ha dato a questa opera strategica che unisce quattro Regioni e darà un forte impulso economico anche all'intero territorio regionale - ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia -. La A22 è un'infrastruttura strategica in termini commerciali per tutto il Nord-Est, ma anche porta di ingresso fondamentale per i flussi turistici provenienti da Austria e Germania, il principale mercato di riferimento per le nostre spiagge dell'Alto Adriatico". (Rev)