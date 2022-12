Giustizia: Conte, centrodestra crea praterie di impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uscire dal carcere e ottenere benefici penitenziari sarà ora più facile per chi viene condannato per i più gravi reati contro la Pubblica amministrazione. Tutto grazie al voto della maggioranza di Giorgia Meloni, che oggi è andata all'attacco della nostra legge 'Spazzacorrotti'. In un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono collegate ad appalti, mazzette e responsabilità erariali e amministrative nella Pubblica amministrazione, il centrodestra crea praterie di impunità e indossa i guanti bianchi con chi inquina le istituzioni, mentre attacca con ferocia i più deboli, le famiglie che non ce la fanno e il ceto medio. Questa è l'Italia alla rovescia della Meloni: via il 'reddito di cittadinanza', sì all’introduzione della 'corruzione ed evasione di cittadinanza'". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)