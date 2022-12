Torino: prorogata al 30 giugno 2023 la sperimentazione delle aree pedonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha prorogato fino al 30 giugno 2023 la sperimentazione delle pedonalizzazioni in alcune aree e vie cittadine. Si tratta di via Coazze, nel tratto compreso tra via Cialdini e via Almese; via Baltea, nel tratto compreso tra corso Vercelli e via Soana e via Mameli. "In attesa di poter avere i fondi per interventi di tipo strutturale, abbiamo scelto di prorogare alcune pedonalizzazioni - ha affermato l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta -. Su via Coazze e via Baltea abbiamo iniziato con questa amministrazione un percorso, richiesto da cittadini e Circoscrizioni, che è risultato essere molto apprezzato dagli abitanti e dalle associazioni del territorio", ha concluso. (Rpi)