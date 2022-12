Giustizia: Meloni, garantisti nel processo, giustizialisti nell’esecuzione della pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della giustizia è prioritaria, occorre essere garantisti nel processo e giustizialisti nell’esecuzione della pena. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue-Balcani occidentali a Tirana, in Albania. “L’approccio disegnato da Nordio è condiviso dal governo. Sono convinta che una riforma della giustizia deve assicurare il massimo delle garanzie agli indagati e agli imputati ma poi anche la certezza della pena”, ha detto Meloni. “Vanno superate storture come l’utilizzo improprio delle intercettazioni e il fatto che finiscano sui giornali. Sicuramente sono questioni su cui ragionare in modo serio e non ideologico”, ha continuato il presidente del Consiglio. Anche sull’obbligo dell’azione penale, Meloni ha detto che “è un tema che io condivido, importante. Ovviamente bisognerà discutere nel concreto di come si applica”. (Alt)