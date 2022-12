Balcani occidentali: Scholz, vertice di Tirana mostra accelerazione nell'adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice di Tirana è il primo che si è tenuto in uno Stato dei Balcani occidentali e questo è “un segnale molto importante”, perché dimostra “l'accelerazione raggiunta nel processo di adesione all'Ue” dei Paesi della regione. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine dell'incontro. Il capo del governo federale ha poi evidenziato che la dichiarazione di Tirana è “un impegno per l'allargamento” dell'Ue ai Balcani occidentali. Inoltre, Scholz ha affermato che la riunione nella capitale dell'Albania ha dato “nuovo slancio per organizzare velocemente” l'ingresso dei Paesi della regione dell'Unione europea. In tale prospettiva, ha proseguito il cancelliere, “è necessario fare di tutto per l'ulteriore sviluppo delle relazioni” tra l'Ue e i Balcani occidentali e “per il futuro che vogliamo insieme”. Come osservato da Scholz, al vertice di Tirana si è discusso anche della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e di come evitare che il conflitto coinvolga i Balcani occidentali. Al riguardo, il cancelliere ha sottolineato come l'Ue si aspetti dai Paesi della regione che si uniscano alle sanzioni europee contro la Russia. Scholz ha, infine, dichiarato che il vertice di Tirana ha dato “un grande segnale di speranza” per l'adesione degli Stati dei Balcani occidentali all'Ue. (Geb)