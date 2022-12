Brasile: Lula presenterà la sua squadra di governo il 13 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, presenterà la sua squadra di governo il prossimo 13 dicembre. Lo riferisce il quotidiano "Uol", secondo cui Lula avrebbe scelto il giorno in base al numero. Il 13 è infatti il numero attribuito dalla giustizia elettorale al Partito dei lavoratori (Pt) per esprimere la preferenza nelle urne elettroniche. Lo scorso venerdì Lula aveva affermato di aver già definito l'80 della sua squadra di governo, ma di voler presentare la lista completa dei ministri solo dopo la nomina ufficiale, fissata per il 12 dicembre presso il Tribunale supremo elettorale (Tse). Il presidente eletto specificava che la struttura del governo sarà identica a quella del suo ultimo esecutivo del 2010, con l'aggiunta del ministero dei Popoli indigeni. (segue) (Brb)