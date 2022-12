Brasile: Lula presenterà la sua squadra di governo il 13 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo sociale dovrebbe andare a Simone Tebet. Candidata alla presidenza per il Movimento della democrazia brasiliana (Mbd), giunta terza al primo turno, la senatrice ha sostenuto apertamente Lula. Il ministero dell'Ambiente, casella chiave per il governo che si è già impegnato a lanciare una campagna internazionale a favore della conservazione ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici, dovrebbe andare Marina Silva. Deputata eletta ed ex ministra dell'Ambiente, è una delle figure più carismatiche e di garanzia per l'ambientalismo in Brasile, oltre che particolarmente apprezzata all'estero. Quanto alla Difesa, a Brasilia il nome di Josè Mucio Monteiro Filho, ex deputato ed ex giudice della Corte dei conti (Tcu) è dato ormai per certo. Monteiro è molto ben visto dai vertici delle forze armate e dallo stesso Jair Bolsonaro, che aveva ipotizzato in passato la sua nomina a ministro. (segue) (Brb)