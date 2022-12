Brasile: Lula presenterà la sua squadra di governo il 13 dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora da definire il ministro dello Sviluppo Regionale, che sarà affidato a un politico di fiducia del governatore dello stato di Parà, Helder Barbalho. Quanto al ministero della Salute, che dovrà gestire la fase post-pandemia e i feroci tagli ai servizi pubblici voluti dal governo uscente di Jair Bolsonaro, cresce la possibilità dell'indicazione dell'attuale presidente dell'istituto di ricerca scientifica legato al ministero, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nisia Trinidade Lima. Altro nome che circola da tempo è quello della cardiologa di fama nazionale Ludhmila Hajjar, indicata nel gruppo di transizione del governo Lula. La professionista è famosa per aver rifiutato l'invito di Bolsonaro a guidare il ministero nel corso della pandemia di nuovo coronavirus, non condividendo le posizioni negazioniste del presidente uscnete. Tra i ministeri più significativi per il Pt e per Lula figura anche l'Educazione, per il quale non ci sono ancora indicazioni rilevanti. (segue) (Brb)