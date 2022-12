Brasile: Lula presenterà la sua squadra di governo il 13 dicembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più complessa la partita per le caselle relative ai ministeri che nel corso del governo Bolsonaro componevano il super-ministero dell'Economia e che, con Lula, sarà nuovamente smembrato. Al ministero dello Sviluppo economico Lula è intenzionato a nominare uno dei suoi più solidi e prossimi alleati: l'ex sindaco di San Paolo ed ex ministro dell'Educazione Fernando Haddad. Sconfitto alle elezioni presidenziali nel 2018 e alle elezioni per il governo dello Stato di San Paolo, Haddad è dato per certo nel governo Lula. Resta tuttavia da capire quale sarà il suo incarico. Haddad incontra infatti la palese resistenza del ceto imprenditoriale ed economico del Paese. (segue) (Brb)