Roma: Astorre (Pd), presentata interrogazione su aumento furti ad Ardea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane i cittadini e i commercianti di Ardea, nella città metropolitana di Roma Capitale, "hanno denunciato un aumento dei furti che sta portando ad una crescente sensazione di insicurezza, per questo ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per capire quali azioni intende mettere in campo per cercare di ripristinare un clima di serenità tra i cittadini del Comune di Ardea". Lo afferma in una nota il senatore e segretario del Partito democratico nel Lazio, Bruno Astorre. (Com)