Sanità: Schillaci, rivalutare trattamento economico per il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far sì che il Sistema sanitario nazionale sia “sempre più attrattivo per gli operatori”, sono necessari “la rivalutazione del trattamento economico del personale e una migliore organizzazione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso delle comunicazioni, presso la commissione Sanità e Lavoro del Senato, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. “Negli ultimi anni – ha spiegato il ministro – si è registrata la fuga da alcune specialità, che sono divenute sempre meno attrattive, e la pandemia ha contribuito ad accentuare il fenomeno delle dimissioni per cause diverse dal pensionamento”. (Rin)