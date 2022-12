Iran: portavoce magistratura, cinque persone condannate a morte per aver ucciso un agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone accusate di aver ucciso un esponente della milizia paramilitare dei basij durante le proteste in Iran sono state condannate a morte. Lo ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana. Masoud Setayeshi, precisando però che le sentenze non sono definitive e che i condannati possono ricorrere in appello. Citato dall’agenzai di stampa “Tasnim”, Setayeshi ha affermato che sono 16 le persone arrestate (tra cui tre minori) nel caso legato all’uccisione dell’esponente della famigerata forza di sicurezza, parte del corpo dei Guardiani della rivoluzione, incaricata di mantenere l’ordine interno all’Iran. Il basij ucciso è Rouhollah Ajamian e secondo quanto riferito dal portavoce della magistratura è stato ucciso nella città di Karaj, a ovest di Teheran, il 3 novembre scorso. Le altre undici persone arrestate, compresi i tre minorenni, dovranno affrontare lunghe pene detentive con l'accusa di violazione della sicurezza nazionale. L'uso da parte dell'Iran della pena di morte per i manifestanti è stato aspramente criticato dalle Nazioni Unite. Secondo Amnesty International almeno 28 detenuti rischiano attualmente l'esecuzione per aver partecipato alle manifestazioni.(Res)