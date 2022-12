Balcani: presidente bosniaca Cvijanovic con omologo cipriota, focus su integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di turno ed esponente serba della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, ha discusso oggi, a margine del vertice Unione europea-Balcani Occidentali di Tirana, con l'omologo cipriota Nikos Anastasiades, di relazioni bilaterali e dell'impegno reciproco a promuovere il miglioramento dei legami economici e di altre forme di cooperazione tra i due Paesi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Cvijanovic ha quindi informato l'interlocutore sull'attuale situazione politica in Bosnia Erzegovina, esprimendo l'aspettativa che il processo di attuazione dei risultati elettorali sarà completato in modo rapido ed efficiente a tutti i livelli di governo. Durante l'incontro è stato discusso anche il processo di integrazione europea e Cvijanovic ha espresso la speranza che Sarajevo riceva lo status di candidato all'adesione all'Unione europea entro la fine dell'anno e che, sulla strada per raggiungere tale obiettivo, abbia il sostegno della Repubblica di Cipro. (Seb)