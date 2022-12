Veneto: Colli Euganei premiati con Carta europea di turismo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i Colli Euganei "da Bruxelles arriva un importante riconoscimento. Il Parco si riconferma destinazione sostenibile e accessibile d'Europa e fino al 2026 potrà fregiarsi di essere una delle aree protette presenti in 38 Paesi riconosciute dalla Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette". Lo ha annunciato Federico Caner, assessore regionale al Turismo. Un riconoscimento che "se da una parte vigila sui processi di tutela e promozione del territorio, dall'altra offre un importante strumento di promozione su larga scala, aumentando la competitività di uno dei luoghi che da sempre coniuga lo sviluppo turistico con il rispetto e la tutela delle risorse culturali, paesaggistiche e umane di questo luogo" ha poi proseguito. A queste riconferma hanno lavorato sia il settore pubblico che quello privato. "Lo sviluppo turistico è legato indissolubilmente alla sostenibilità, che deve essere prima di tutto ricercata e applicata con concretezza e serietà e poi promossa e valorizzata coi mezzi più efficaci - ha aggiunto Caner -. Grazie ai fondi comunitari, la regione ha supportato l'importante certificazione della Carta europea del turismo sostenibile per il Parco regionale dei Colli Euganei, riconfermandone sia il valore attrattivo sia le buone pratiche sviluppate grazie ad un proficuo lavoro di squadra, riconosciuto anche a livello europeo", ha poi concluso l'assessore veneto. (Rev)