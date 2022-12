Latina: ritrovati da polizia due mezzi agricoli rubati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti del commissariato di Cisterna di Latina hanno rinvenuto in un complesso industriale abbandonato un camion Iveco Daily ed un mezzo d’opera telescopico, utilizzato anche nell’edilizia, per un valore commerciale di oltre 80mila euro. I due veicoli sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, titolare di un’azienda agricola del posto, il quale ne aveva subito il furto nello scorso mese di novembre. Le indagini proseguono per una piena identificazione degli autori del furto e per ostacolare un fenomeno sempre più diffuso che penalizza gravemente gli imprenditori del settore. (Rer)