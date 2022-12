Istat: Coldiretti, in agricoltura calano Pil e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In controtendenza in agricoltura calano valore aggiunto ed occupazione (-2,5 per cento) nel terzo trimestre dell’anno per effetto del mix micidiale dell’aumento dei costi e del cambiamento climatico che ha decimato i raccolti. È quanto afferma la Coldiretti sulla base del report Istat sulle prospettive per l'economia italiana nel 2022-2023. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che oltre un terzo delle aziende agricole (34 per cento) si trova costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo mentre più di un’azienda agricola su dieci (13 per cento) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività secondo il Crea. Se il maltempo ha provocato danni per 6 miliardi di euro, in agricoltura si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi al +129 per cento per il gasolio fino al +300 per cento delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. (segue) (Rin)