Istat: Coldiretti, in agricoltura calano Pil e occupazione (2)

- Il rincaro dell’energia – continua la Coldiretti – si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio, succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi. Gli effetti dei rincari sui fanno sentire anche al consumo dove i prezzi dei beni alimentari sono aumentati a novembre del 13,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente con effetti rilevanti sugli acquisti. L’inflazione svuota infatti le tavole del 47 per cento delle famiglie italiane, costrette a tagliare le quantità di cibo acquistato a causa dei rincari nel carrello della spesa, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Censis. (Rin)