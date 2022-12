Imprese: "Financial Times", Amazon raggiunge accordo con Ue per chiudere indagine antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha raggiunto un accordo con l'Unione europea per chiudere le indagini sulle pratiche anticoncorrenziali del gigante del commercio elettronico. Lo ha reso noto il quotidiano britannico “Financial Times", citando alcune fonti. Il gruppo di e-commerce statunitense si è impegnato ad aumentare la visibilità dei prodotti dei concorrenti, riservando loro parità di trattamento sulla cosiddetta “buy box” di Amazon, che genera la maggior parte degli acquisti sul sito. I nuovi regolamenti concordati saranno in vigore per cinque anni e consentiranno al più grande rivenditore online del mondo di operare in conformità con il diritto dell'Ue senza incorrere in una multa fino al 10 per cento delle vendite globali, secondo quanto ha spiegato il “Financial Times”. Quattro fonti consultate dal quotidiano hanno riferito che la Commissione europea dovrebbe annunciare l’accordo il 20 dicembre, ma che la data potrebbe subire modifiche dell’ultimo minuto. (Rel)