Trasporti: Carpano (Azione), Cotral servizio estenuante, pendolari stravolti e Gualtieri tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, in una nota, dichiara: "Stamane eravamo sotto la sede di Cotral per portare la nostra solidarietà ai comitati pendolari delle ferrovie Roma Nord e Roma Lido che hanno manifestato di fronte alla sede dell'azienda regionale per reclamare un servizio di trasporto pubblico dignitoso. Le vite di studenti, lavoratori, famiglie sono ogni giorno stravolte da un servizio che altro non offre che estenuanti attese in banchina, treni strapieni, corse soppresse - spiega il consigliere capitolino di Azione -. Il tutto nel totale silenzio di Gualtieri, un vero controsenso perché se il servizio regionale non funziona i pendolari sono costretti a usare mezzi privati, andando così ad aggravare la già drammatica situazione della mobilità in città. Bisogna subito aumentare le corse sulla Roma-Lido - aggiunge -, prendendo due treni dalle Metro e ristabilire tutte le corse che prevede il contratto di servizio sulla Roma Nord. Bisogna fare presto". (Com)