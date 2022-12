Energia: Urso, Stati Uniti ci vendono gas liquefatto ad un prezzo sette volte maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno messo in campo in pochi mesi tre vantaggi competitivi per le loro imprese che hanno un impatto anche sulle imprese europee. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro per le imprese e il Made in Italy alle Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo. "Il primo è l’energia. Il prezzo del gas per le loro aziende costa 20 dollari - ha precisato Urso - mentre a noi viene venduto ad un prezzo sette volte più alto, 140 dollari”. È un vantaggio competitivo che spiazza le nostre imprese, ha spiegato il ministro del Made in Italy. “Il secondo vantaggio competitivo - ha aggiunto - è una massa monetaria senza precedenti di 369 miliardi dollari per l’emergenza climatica”. Nell’ambito della lotta all’inflazione - ha spiegato Urso - vengono formulati una serie provvedimenti per sostenere le aziende in campo energetico, della mobilità elettrica e del costo dei materiali; il terzo vantaggio è che tutti gli incentivi favoriscono le produzioni sul suolo statunitense. Questa massa monetaria realizza un vantaggio competitivo per le aziende Usa con cui le imprese europee non possono competere, “altroché aiuti di Stato", ha concluso il ministro. (Rin)