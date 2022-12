Infrastrutture: incontro Salvini-Gualtieri su Roma al Mit "confronto proficuo e costruttivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È durato poco meno di un'ora l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al ministero in piazza di Porta Pia a Roma. "Un incontro cordiale e costruttivo", spiegano in una nota dal Mit. E in cui si è "parlato del futuro della Capitale e degli investimenti con particolare riferimento al Giubileo. I dossier infrastrutturali di grande interesse comune sono numerosi, basti pensare alla Metro C, ai nuovi finanziamenti per l'acquedotto del Peschiera e per la Salaria". Soddisfazione, a termine del confronto, è stata espressa anche dal sindaco: "Un incontro proficuo", ha detto Gualtieri lasciando il Mit. "Abbiamo discusso in modo approfondito di tanti temi che riguardano gli investimenti infrastrutturali per Roma, a partire naturalmente dalle opere per il Giubileo, che è necessario mettere subito a terra: metropolitane, completamento dell'anello ferroviario, più investimenti per la rete ferroviaria di superficie e per la casa. Abbiamo parlato di trasporto pubblico locale a Roma, per il quale serve un finanziamento adeguato. Abbiamo parlato anche del Peschiera, che è un'opera fondamentale per Roma e per il Paese e che è stata molto opportunamente finanziata nella legge di bilancio. Tanti temi su cui questo ministero è un interlocutore fondamentale". (Rer)