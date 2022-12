Lazio: Battisti (Pd), 700 euro al mese a persone non autosufficienti per buoni servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "attraverso un nuovo avviso pubblico stanzia 6 milioni di euro per le persone non autosufficienti per l'erogazione di buoni servizi, che garantiranno 700 euro al mese per l'assistenza alle persone più fragili". Lo afferma una nota la presidente della commissione regionale Affari costituzionali, Sara Battisti del Pd. "Soldi che si sommano ad un precedente stanziamento di oltre 11 milioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà - spiega - Possono far richiesta del buono coloro che si occupano delle persone non autosufficienti. I fondi saranno spendibili per l'assistente familiare, con il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro; centri diurni socio assistenziali e servizi semiresidenziali autorizzati; assistenza domiciliare, con l'esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati. Un atto di vicinanza - conclude - a chi vive situazioni di disagio, per il quale ringrazio l'assessora Troncarelli e chi, quotidianamente, lavora per offrire migliori servizi alle persone in difficoltà". (Com)