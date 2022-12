Pnrr: Gualtieri, importante colmare rincari materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul Pnrr "c'è un impegno da parte di tutti a mettere a terra le risorse con efficacia. Come ho già detto in tante sedi, e nella mia audizione (in commissione capitolina Pnrr, ndr) è importante che anche negli anni successivi al 2022 ci sia un finanziamento adeguato rispetto all'aumento dei prezzi per il caro materie prima". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lasciando il ministero a termine dell'incontro. (Rer)