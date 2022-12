© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ex Ilva "se noi perdiamo una delle più grandi acciaierie d'Europa, se non la più grande, importante per tante nostre filiere, credo che faremmo un errore". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando in conferenza stampa a Roma. "Spero che non si arrivi a una nazionalizzazione se non in presenza di un piano per il futuro", ha affermato.(Rin)