Torino: Lo Russo su Thyssen, responsabilità morti su lavoro ci sono e devono essere individuabili

- Giuseppe De Masi, Angelo Lauria, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola. Nel quindicesimo anniversario della tragedia alla Thyssenkrupp, non potevamo che ricordarli uno ad uno, a partire dai loro nomi e dal vuoto che hanno lasciato. Troppo spesso ci riferiamo alle morti sul lavoro rendendole impersonali, definendole 'bianche', con un aggettivo che sembra suggerire che nessuno abbia colpa. Non è così: le responsabilità ci sono e devono essere individuate e individuabili. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in occasione del 15esimo anniversario dal rogo della Thyssenkrupp. (segue) (Rpi)