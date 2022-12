Rifiuti: Gualtieri, dopo Salvini incontrerò Fratin per fondi biodigestori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per risolvere il problema del mancato finanziamento con fondi del Pnrr dei due biodigestori per Roma, il sindaco Roberto Gualtieri incontrerà il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Lasciando il Mit, a chi gli chiedeva se il prossimo incontro con il governo sarà al ministero dell'ambiente per risolvere la questione, Gualtieri ha risposto: "Assolutamente sì. Auspico che si rimedi rispetto a questa esclusione di Roma sui biodigestori che per noi è incomprensibile, ma non è stato tema di incontro con questo ministero". (Rer)