Kosovo-Serbia: Borrell, grande opportunità per raggiungere accordo

- È un momento importante per il dialogo fra Pristina e Belgrado. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali di Tirana. "La disputa sulle targhe è finita. Ora devono davvero impegnarsi nel dialogo, con la proposta che è stata messa sul tavolo con il forte sostegno di Germania e Francia", ha aggiunto. "L'ultima versione del testo è stata inviata ieri a Belgrado e oggi in Kosovo. Ora devono intraprendere una discussione seria, perché questo è un momento in cui c'è una grande opportunità", ha concluso Borrell. (Beb)