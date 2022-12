Argentina: attesa per oggi sentenza su processo per corruzione a Cristina Kirchner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi la sentenza nel processo di primo grado nei confronti della vice presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, accusata insieme ad altri 12 imputati di essere al vertice di un'associazione a delinquere dedita a lucrare con le opere pubbliche. Il pubblico ministero ha chiesto per l'ex presidente una condanna a 12 anni di prigione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che, se confermata, rappresenterebbe una sentenza storica. Sarebbe infatti la prima condanna nella storia argentina di un'alta carica dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. La difesa di Kirchner ha chiesto invece l'assoluzione con formula piena ritenendo che il fatto imputato non sussiste, mentre la stessa ex presidente ha parlato di sentenza "era già scritta" e ha affermato di trovarsi "di fronte ad un plotone di esecuzione". Il verdetto è atteso per il pomeriggio di oggi (in serata in Italia) e le autorità hanno disposto un forte dispositivo di sicurezza attorno alla sede del tribunale a fronte del rischio di disordini in caso di condanna. (segue) (Abu)