Mobilità: Milano Serravalle, caffè gratuito in aree di servizio per ponte Sant'Ambrogio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Serravalle promuove un’iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le Aree di Servizio della propria rete un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne.L’iniziativa è in programma tutti i giorni del ponte di S. Ambrogio, dal 7 al 12 dicembre, dalle 00.00 alle 5.00 del mattino e coinvolgerà le aree di servizio presenti lungo l’Autostrada A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi. (Com)