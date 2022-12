Roma: Fd'I, cimitero Flaminio allagato, Gualtieri suoni di meno e garantisca decoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cimitero Flaminio si è allagato. E' quanto dichiarano i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini. "Ha un non so di spettrale questo modo di fare del sindaco Gualtieri: gioca a fare il rockettaro mentre la città sprofonda nell'incuria. Promette la città pulita entro Natale, e stiamo ancora aspettando; promette il termovalorizzatore entro il Giubileo, e forse dobbiamo aspettare il 2026; promette trasporti efficienti e sappiamo come è andata a finire; promette le buche e strade riparate entro il Giubileo, e i cittadini romani iniziato a fare gli scongiuri - spiega la nota di Fd'I -. Oggi, mentre lui si esibiva in veste di musicista eclettico, il cimitero Flaminio si è allagato. Gualtieri suoni di meno e garantisca il decoro dove riposano i nostri cari".(Com)