Legge Bilancio: Lega, emendamenti centrodestra per mille agenti Penitenziaria e 5.084 funzionari

- Il centrodestra “ha depositato, in Commissione Giustizia alla Camera, tre emendamenti alla manovra di bilancio che prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse per la riparazione in seguito ad ingiusta detenzione, l'assunzione di mille agenti di Polizia Penitenziaria e di 5.084 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici giudiziari”. Lo ha dichiarato il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, sottolineando che “senza risposte per i cittadini ingiustamente detenuti, senza carceri sicure e senza processi veloci il Paese non riparte”. “La giustizia – ha concluso – non deve essere considerata un costo, ma un investimento del quale beneficiano tutti". (Rin)