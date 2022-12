Repubblica Dominicana: firmato a Santo Domingo un accordo triennale con Macfrut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede che Macfrut fornirà agli operatori dominicani una serie di servizi personalizzati come visite alle aziende italiane, incontri b2b dedicati e un evento in autunno per le imprese italiane presso la Repubblica Dominicana interessata in modo particolare alle tecnologie di cui il nostro Paese è leader mondiale. All'incontro a Santo Domingo erano presenti, oltre al ministro Limber Cruz, anche Tony Raful, ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Stefano Queirolo Palmas, ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana, Rosalba Lanciotti, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari dell'Università di Bologna, Enrico Turoni, presidente del Consorzio Cermac, e Mauro Camicia dell'Istituto italo-latinoamericano (Iila). La missione nello Stato centroamericano proseguirà fino a giovedì prossimo (8 dicembre) in tre tappe: Bani, importante area per la produzione di ananas, pithaya, mango e avocado; Dajabon, ai confini con Haiti, dove si terrà un open day dedicato alle tecnologie italiane; Mao, al centro dell'area di produzione bananiera. La delegazione italiana è composta da 15 persone tra cui molte imprese del settore. (Com)