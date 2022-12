Speciale scuola: Zangrillo, per il Pnrr 35.900 assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'aumento una tantum dell'1,5 per cento ho voluto dare un segnale immediato di attenzione al nostro personale, vero capitale della Pa. Ma non c'è nessuna intenzione di indebolire la contrattazione, anzi: quando, speriamo già nei prossimi mesi, la soluzione del conflitto in Ucraina porterà una ripresa dell'economia, fondi per contratti e assunzioni saranno una priorità, condivisa dal ministro dell'Economia Giorgetti". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" il ministro per la Pa Paolo Zangrillo, secondo il quale l'assenza di risorse non rischia di bloccare il rafforzamento amministrativo per il Pnrr: "A novembre abbiamo sbloccato ben tre contratti - sanità, scuola ed enti locali. Si tratta di quasi 5 miliardi di euro destinati a 2,2 milioni di dipendenti, l'85 per cento del personale, ma puntiamo comunque a migliorare la condizione attuale. L'aspetto economico è importante ma non è l'unica novità: i contratti innovano la classificazione professionale e liberalizzano le carriere, coniugando merito e formazione che, insieme alla consapevolezza della missione pubblica, sono elementi chiave nella motivazione dei dipendenti". Il ministro spiega inoltre come può essere sviluppata meglio la contrattazione integrativa: "Ha un ruolo fondamentale. Non si tratta di uno strumento per distribuire fondi a pioggia, che per altro demotivano, ma deve avere nella valutazione delle performance e nel riconoscimento del merito una parte irrinunciabile. Spero che la pensino così anche le parti sociali". (Res)