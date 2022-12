Speciale scuola: a Casina di Raffaello per le vacanze natalizie al via il centro invernale per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle prossime vacanze scolastiche di Natale, Casina di Raffaello organizza un centro invernale rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Il centro sarà attivo nei giorni da martedì 27 a venerdì 30 dicembre 2022 e da martedì 3 a venerdì 6 gennaio 2023. La struttura rimarrà invece chiusa al pubblico nei giorni 25-26 dicembre e 1-2 gennaio. I bambini verranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e potranno vivere una splendida occasione di gioco e socializzazione. Saranno divisi in due diversi gruppi per fasce d'età e con ingressi e uscite scaglionati come di seguito: gruppo - bambini dai 3 ai 5 anni (max 10 partecipanti): ore 8.45 - 13.45; gruppo - bambini dai 6 agli 11 anni (max 12 partecipanti): ore 9.00 - 14.00. Ogni giorno sono previste attività negli spazi interni e attività all'aria aperta, sfruttando l'ampio spazio verde di Villa Borghese, nonché visite nei due vicini musei quali il Museo Pietro Canonica e il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. (Com)