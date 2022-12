Speciale scuola: Sunak convoca riunione d'emergenza per affrontare scioperi periodo natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, convoca oggi il Consiglio dei ministri in una riunione di emergenza per discutere dei crescenti timori che un'ondata di scioperi possa avere ripercussioni sul Natale. Come riporta il quotidiano "The Times", Sunak parlerà al Consiglio dopo che il sindacato Rmt ha annunciato una nuova ondata di scioperi progettati dalle 18 della vigilia di Natale fino alle 6 del 27 dicembre. Questa mattina, Nick Gibb, ministro per la Riforma della scuola, ha detto al sindacato Rmt di "tenere il Paese in ostaggio", aggiungendo: "È stato loro offerto un ottimo accordo salariale dai datori di lavoro (del 9 per cento) in due anni, il che è in linea con il tipo di accordi che si stanno verificando al di fuori del settore pubblico. La decisione di Rmt di rifiutare è molto deludente". (Rel)