Speciale scuola: Manzi (Pd), reintegrare risorse fondo scuola sottratti per uffici staff

- "Chiediamo al governo di reintegrare il fondo per la valorizzazione e il miglioramento dell'istruzione scolastica da cui la maggioranza ha attinto per aumentare gli staff di diretta collaborazione del ministro Valditara". Lo ha detto nel suo intervento in Aula, alla Camera, per illustrare un ordine del giorno - accolto come raccomandazione dall'esecutivo - al decreto riordino ministeri, Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura. "Siamo - ha continuato la parlamentare - abbastanza perplessi sul fatto che le risorse di quel capitolo, previsto dalla legge 107 per attività didattica e offerta formativa, possano essere utilizzate per finanziare e per sostenere gli uffici di staff. Chiediamo al governo di reintegrare quel fondo che è stato utilizzato per aumentare le collaborazioni. Penso che sarebbe il modo migliore per testimoniare, da parte del Ministro Valditara, la volontà di non ridurre le risorse, a beneficio ovviamente della valorizzazione e del merito. Secondo noi, appunto, se merito deve essere, si deve partire non solo dalle parole, ma si deve partire anche dagli investimenti, dai fatti". (Rin)