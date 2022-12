Speciale scuola: Decreto Ministeri, Piccolotti (Avs), aggiungere parola "merito" a Istruzione è solo una scelta ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggiungere la parola 'merito' alla nominazione del ministero dell'Istruzione è una scelta ideologica ed pessimo segnale. La verità è che questo governo vuole dirottare gli investimenti sui territori più ricchi e sugli istituti frequentati dai ragazzi e dalle ragazze che vengono da famiglie benestanti". Lo afferma la deputata Elisabetta Piccolotti, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la bocciatura degli emendamenti delle opposizioni, al decreto Ministeri, sulla denominazione del dicastero di viale Trastevere. "La logica meritocratica è infatti quella logica - prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura - che premia chi è già stato più fortunato in partenza: questo dato è inequivocabilmente sancito dai risultati dei test invalsi che, per esempio nel 2021, registrano come studenti e studentesse con un livello socio-economico più basso abbiano risultati peggiori nei punteggi delle prove di matematica e italiano - aggiunge la parlamentare -. Non è un caso che il gruppo di Azione-Italia viva abbia deciso di votare come la maggioranza di destra: questa visione di scuola fondata su una competizione (truccata) è una visione pienamente liberista. La destra sociale in Italia non esiste più, siamo chiaramente di fronte ad una destra che sceglie la parte più ricca del Paese. Noi al contrario - conclude Piccolotti - chiediamo che attraverso la scuola pubblica gratuita e pluralista si garantisca a tutti una vera crescita personale. Si investa di più su chi ha più bisogno, su chi rischia di restare indietro. Questa sarebbe giustizia sociale, quella del governo è solo conservazione delle insopportabili gerarchie sociali esistenti". (Rin)