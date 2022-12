Speciale scuola: Orrico (M5s), respinto emendamento, staff Valditara si allarga a spese scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Stasera abbiamo chiesto a questa maggioranza un sussulto di dignità, invano. Con un emendamento a mia prima firma il Movimento cinque stelle chiedeva di sopprimere la norma con la quale si aumentano le risorse per lo staff del ministro dell'Istruzione e del Merito, al posto di incrementare gli investimenti sulla scuola. Parliamo di 800 mila euro per il 2022 e 1,28 milioni di euro dal 2023. Al contrario, il nuovo contratto collettivo nazionale dei docenti prevede un aumento di appena 100 euro lorde a regime o piuttosto abbiamo un taglio con l'accorpamento degli istituti scolastici, che eliminerà circa 700 scuole, a discapito, ovviamente, dei territori più marginali e più piccoli. Ebbene l'emendamento è stato bocciato, e così Valditara avrà uno staff più ampio a spese della scuola pubblica italiana. Ecco la politica del merito di questo governo: dare ai ricchi, tagliando alle categorie che dovrebbero essere considerate una risorsa per questo Paese, come lo sono gli insegnanti. Siamo, dunque, lontani anni luce dal tanto declamato merito su cui ho ascoltato variegati interventi in quest'Aula e, piuttosto, siamo pericolosamente vicini al ritorno della politica che pensa agli staff, alle consulenze e ai privilegi; e, intanto, zero risorse per intervenire sul fronte del precariato, del reclutamento e dei concorsi". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera, Anna Laura Orrico, intervenendo sul decreto Ministeri. (Rin)