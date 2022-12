Legge Bilancio: M5s, emendamento per sistema certificazione crediti fiscali su superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione dei crediti fiscali "è il vero meccanismo economico innovativo alla base del superbonus. Per questo il M5s presenterà alla legge di Bilancio un emendamento per costituire un sistema informatico di certificazione dei crediti fiscali in grado di garantirne la successiva cessione plurima, in modo del tutto virtuoso. Prevediamo in particolare che la certificazione venga perfezionata dall'Agenzia delle entrate, o da altri enti certificatori eventualmente individuati dal ministero dell'Economia, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente. Prevediamo inoltre che sempre il ministero dell'Economia costituisca una piattaforma informatica, o eventualmente ne sviluppi una esistente, per la gestione delle procedure di certificazione. Quando un credito fiscale è reale e certificato la sua circolazione deve essere libera per poter supportare le esigenze di liquidità del sistema economico". Lo comunicano in una nota i componenti del Movimento cinque stelle della commissione Finanze della Camera. "Ancora oggi in piazza, con il presidente Conte, abbiamo raccolto le voci di migliaia di imprenditori edili e di tecnici che si trovano impantanati nel blocco dei crediti fiscali accumulati nei cassetti, a causa del succedersi di norme a dir poco schizofreniche - continuano i parlamentari -. Intendiamo percorrere tutte le soluzioni possibili, all'interno dell'iter parlamentare della manovra e del decreto legge Aiuti quater, per consentire all'agevolazione di continuare a produrre quegli effetti benefici sul sistema economico, in termini di produzione di gettito fiscale, di posti di lavoro e di valore aggiunto complessivo, ormai certificati da una folta schiera di osservatori e centri di ricerca. Il superbonus non è un costo, come riferisce il ministro Giorgetti seguendo uno sbagliato approccio contabile, ma un investimento con ritorno sicuro per il Paese". (Com)