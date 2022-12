Piemonte: un milione di euro per il sistema imprenditoriale della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori della giunta regionale del Piemonte Chiara Caucino e Maurizio Marrone hanno deciso di investire un milione a favore del sistema imprenditoriale piemontese per finanziare progetti di welfare aziendale. Si tratta di un intervento reso possibile grazie a nuove risorse regionali rese disponibili dalla recente Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022. Destinatari prioritari della misura sono le Piccole e Medie imprese, anche in collaborazione tra di loro per la realizzazione di servizi di welfare destinati a dipendenti e collaboratori. Il bando sarà il 29 dicembre. "Si tratta di un provvedimento molto importante - ha affermato l’assessore regionale alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Chiara Caucino - che va nella direzione che fin dal primo giorno ho perseguito: consentire, attraverso interventi di welfare aziendale, a tutti, ma in particolare alle donne che spesso devono districarsi a fatica tra lavoro e maternità, di conciliare la vita professionale con quella privata senza ostacoli, favorendo, quindi, le famiglie, ma anche, come dimostrano i più recenti studi, le aziende, in quanto è stato dimostrato che un lavoratore o una lavoratrice felice rende decisamente di più sul lavoro, incrementando i risultati, che crescono proporzionalmente al benessere dei propri dipendenti". (segue) (Rpi)