Piemonte: un milione di euro per il sistema imprenditoriale della Regione (2)

- Mentre l'assessore Marrone ha sottolineato che, "questa misura di Welfare da un milione di euro di fondi regionali, che ho riservato nell’ultima variazione di bilancio, è destinata alle imprese per realizzare nidi e asili all’interno delle aziende oppure far fruire ai propri dipendenti strutture esterne già esistenti per i loro figli, per campi estivi, per aggiornamento professionale post congedo parentale e altro. In questo modo metteremo tante donne e coppie nelle condizioni di avere figli senza rinunciare alla dimensione lavorativa e professionale", ha concluso. (Rpi)