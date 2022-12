Ucraina: Kuleba, altre due ambasciate ricevono "buste pericolose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre due ambasciate ucraine hanno ricevuto "buste pericolose", questa volta in Romania e Danimarca. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un briefing con la stampa. "Abbiamo nuovi casi di invio di buste pericolose. Oggi è toccato alle nostre ambasciate in Romania e Danimarca. Tutti coloro che continuano a inviare queste buste e terrorizzare le nostre ambasciate, vi prego di calmarvi e di non perdere tempo e denaro per i francobolli, non si ottiene nulla", ha detto Kuleba. (Kiu)