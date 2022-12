Governo: Zangrillo condanna minacce, è violenza contro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro Crosetto per le vergognose minacce ricevute. Qualunque violenza rivolta alle istituzioni, e ai suoi rappresentanti, è una violenza nei confronti del Paese. L’ignobile attacco ricevuto da un presunto pacifista va condannato da tutti senza tentennamenti. Sono certo che l’amico Guido non si farà intimidire e porterà avanti il suo lavoro con il rigore dimostrato sino ad ora". Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.(Rin)