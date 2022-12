Speciale difesa: Germania, governo, raggiungeremo obiettivo Nato 2 per cento entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania raggiungere l'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil per le spese militari entro il 2025. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. Il funzionario ha evidenziato la determinazione del Paese ad “avvicinarsi il più possibile” alla soglia stabilita dall'Alleanza atlantica per gli stanziamenti per la difesa con “le possibilità che ha disposizione”, toccandola entro la conclusione dell'attuale legislatura nel 2025. Per Hebestreit, l'obiettivo non può essere raggiunto “in una notte” a fronte della “normativa europea da rispettare e delle sfide nell'approvvigionamento di armi e materiali che vanno superate. “Siamo in un mercato dove vi è molta domanda, che supera l'offerta in materia significativa”, ha infine osservato il portavoce del governo federale con riferimento ai ritardi nelle forniture per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). (Geb)